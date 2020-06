in foto: Il bambino che ha ricevuto l’encomio insieme al capo della Polizia locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio

A soli dieci anni, ha segnalato attraverso un'app diversi veicoli rubati, tra auto e motorini e mezzi in stato di abbandono, che compromettevano il decoro urbano delle strade della Capitale. Il comandante Antonio Di Maggio in persona, gli ha conferito un encomio, un importante riconoscimento per il suo operato, che lo rende di fatto un piccolo agente della polizia locale di Roma Capitale. Nello specifico, i sopralluoghi della polizia locale hanno permesso la rimozione di circa 5000 veicoli in stato di abbandono dalle strade di Roma, operazioni alle quali il giovane ha fornito il suo contributo per aiutarli. Di Maggio lo ha voluto incontrare, regalandogli alcuni gadget e accompagnandolo in visita presso la centrale operativa.

A rendere nota la notizia la polizia locale di Roma Capitale in una nota, il conferimento del riconoscimento è avvenuto stamattina, giovedì 25 giugno, negli uffici di via della Consolazione. Un impegno, quello del giovane agente, che viste le premesse sul suo temperamento, potrebbe avere davanti a sé una carriera rosea, ha agito in modo di collaborare e integrarsi con il lavoro del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, impegnandosi in aspetti che riguardano operazioni quotidiane che gli agenti svolgono durante i consueti controlli sul territorio, dislocati dal centro storico alle periferie. "Il gesto del Corpo di Polizia locale è modo per dire grazie a chi prende a cuore la cosa pubblica, lavorando per il bene comune".