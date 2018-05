in foto: Lo sgombero a San Basilio – Foto Federazione del Sociale Usb

A San Basilio è stata sfrattata Claudia, mamma precaria che guadagna 600 euro al mese. Da due anni aveva occupato quell'immobile, di proprietà comunale, non avendo altre alternative per dove andare a vivere. A febbraio, durante un sit in contro lo sgombero, aveva dichiarato ai microfoni di Fanpage.it: "Se mi tolgono questa casa, mi uccidono. Non tutto è scroccopoli, io sono disoccupata e con un figlio di tre anni non so dove andare".

Federazione del Sociale: "Raggi mette in pratica le linee del governo del cambiamento di Conte"

Oggi Claudia è stata sgomberata. Presenti sul posto molti agenti di polizia. Commenta la Federazione del Sociale Usb: "La giunta Raggi mette in pratica le linee del governo del cambiamento di Conte (Lega e Movimento 5 Stelle) sulla casa. Solo sgomberi e niente politica pubblica per la casa. Ecco un assaggio del "contratto di governo per il cambiamento". Guerra ai poveri e non alla povertà: questo traspare dal programma del futuro governo in linea con quello che sta attuando la Giunta capitolina".