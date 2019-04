in foto: Il murales dedicato a Furio–Verdone

Un grande murales dedicato a Carlo Verdone è stato realizzato dallo street artist Piskv su una saracinesca di via Innocenzo IV, angolo Sisto IV, zona Pineta Sacchetti a Roma. L'opera è dedicata a uno dei più riusciti personaggi dell'attore e regista romano: Furio, il pedante marito di Magda in Bianco, Rosso e Verdone. Lo stesso Verdone, su Facebook, ha voluto ringraziare l'autore: "Grazie per questo omaggio di Piskv in Largo Enrico Enriquez sulla Pineta Sacchetti a Roma. Furio forever ! Buona giornata a tutti".

in foto: Il murales dedicato a Sordi

Piskv, sempre su Facebook, ha spiegato che il murales dedicato a Verdone "si connette e dialoga con un mio vecchio lavoro del 2016 dedicato ad Alberto Sordi. Due grandi simboli Romani, presente e passato". Quest'ultima opera raffigurava il personaggio del Marchese del Grillo interpretato da Sordi. In un'intervista rilasciata a Rua, Rome Underground Art, l'artista spiega il perché del nome Piskv: "Si pronuncia Piscu e nasce circa una decina di anni fa per pura casualità. Erano i tempi delle scuole medie e per sbaglio un ragazzo che non mi conosceva bene sbagliò a pronunciare il mio cognome chiamandomi Pisculicchi. A quei tempi mi stavo approcciando al mondo del writing e dei graffiti quindi ero alla ricerca di una mia tag che fosse semplice e grafica nella rappresentazione. Piscu non mi dispiaceva ed inoltre i miei amici iniziarono a chiamarmi con questo soprannome. La resi semplicemente più grafica trasformando la “c” in “k”; e sostituendo alla “u” la “v” romana classica delle incisioni su pietra".