in foto: Tutorial per un parcheggio ’giusto’

"Si parcheggi mejo ce potevo parcheggià pure io!!! Grazie. Le macchine si parcheggiano così". Un italiano un po' stentato per un messaggio che però è chiarissimo ed è accompagnato addirittura da una vignetta esemplificativa per insegnare le regole del posteggio perfetto. Il tutorial per un buon parcheggio è stato posizionato da qualcuno sul parabrezza di un'automobile parcheggiata, evidentemente male, a Roma.

Il simpatico cartello è comparso ieri su diversi gruppi di quartiere della Capitale su Facebook, ma per ora il responsabile non è noto e neanche la via dove è stato posizionato. Nel disegnino allegato si vedono quattro macchine parcheggiate bene, cioè parallele l'una all'altra, accompagnato con uno smile e la scritta ‘Si', cioè parcheggio ben fatto, e un altro disegnino con una macchina posteggiata in obliquo, prendendo così due posti. ‘No', così non si parcheggia secondo il novello insegnante di scuola guida.