in foto: Amazon

Scegliere i prodotti, dalla pasta al caffè, dalla pizza alle bevande fredde di frigorifero, un click per l'ordine e la spesa arriverà direttamente a casa in una fascia oraria a scelta (con una finestra di due ore). Sempre, sette giorni su sette e dalle 8 fino a mezzanotte. Amazon ha deciso di puntare sulla spesa online tramite app mobile a Roma e per questo da oggi è operativa la nuova base logistica di Portonaccio, Roma est, che offrirà 30 nuovi posti di lavoro. Il servizio di consegna Amazon Prime Now era già attivo da un anno e lanciato in collaborazione con Pam Panorama, ma ora verranno raggiunti altri 9 cap (Tivoli Terme, Guidonia Montecelio, San Vittorino, Ottavia e La Giustiniana). "A partire da oggi i clienti ‘Prime' a Roma hanno accesso a molti più articoli, inclusi prodotti essenziali d'uso quotidiano. Il centro di distribuzione urbano di Tiburtina rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del servizio ‘Prime Now', poiché ci consente di ampliare la selezione di prodotti che offriamo, mentre estendiamo ai clienti la comodità del nostro servizio di consegna rapida", – spiega il general manager international Amazon Fresh e Prime Now Carlo Mocci.

Il servizio è gratuito per ordini superiori a 50 euro, mentre costa 3,49 euro per ordini inferiori. "Da oggi su Amazon Prime Now puoi trovare più di 12.000 nuovi prodotti, tutto per la tua spesa quotidiana a partire da frutta e verdura, carne e pesce, prodotti freschi e surgelati, ma anche una selezione di prodotti locali, vino e alcolici, cura per la casa e cura persona. Inoltre troverai anche una selezione dei bestseller di Amazon che comprendono elettronica, dispositivi Alexa e Kindle, prodotti per ufficio, sport e intrattenimento", si legge sul sito dedicato.