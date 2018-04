Arriva a Roma Álvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta, la serie tv Netflix che spopola nel nostro Paese, giunta alla seconda stagione. Lo conferma lo stesso attore con una foto su Instagram, spiegando che sarà per qualche giorno all'ombra del Cupolone per promuovere La Casa De Papel, la serie televisiva non-inglese più vista in assoluto su Netflix.

El Profesor, interpretato dal bravo attore spagnolo, è una figura amatissima dai fan della serie cult: è lui la mente del grande colpo alla Zecca di Stato, è lui l'architrave della storia che si dipana tra i rapinatori con maschera, tuta rossa e nome di città (Berlino, Nairobi, Tokyo, Oslo, Mosca e così via), i loro ostaggi e la polizia che cerca di sventare la rapina del secolo. Álvaro Morte a Roma dovrebbe essere l'ospite d'eccezione di una proiezione speciale dei primi due episodi della seconda stagione, prevista mercoledì 18 aprile alle 18.00 al cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica.