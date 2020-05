in foto: Bici elettriche a Roma

Il governo ha previsto nel nuovo decreto un bonus per l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche, segway e hoverboard che sarà valido anche a Roma. Il buono è riservato a chi ha più di 18 anni ed è residente in città che siano capoluoghi di Regione o di provincia o con almeno 50mila abitanti. Nel Lazio, per esempio, possono accedere al bonus anche i cittadini Guidonia, Pomezia, Tivoli e Velletri (l'elenco completo in basso).

Come funziona il bonus biciclette e come richiedere lo sconto

Il bonus consiste in pratica in uno sconto del 60 per cento sul totale della spesa per l'acquisto di bici e monopattini, ma comunque. Sarà valido per un solo acquisto (quindi o una bicicletta o un monopattino). In teoria il bonus può essere utilizzato anche per "servizi di mobilità condivisa". Si può usufruire di questo sconto dal 4 maggio (e quindi è retroattivo) e fino al 31 dicembre 2020. Le domande per il rimborso verranno molto probabilmente gestite attraverso un sito web: ai cittadini basterà inserire i dati dello scontrino e riceveranno un rimborso.

Le città del Lazio con più di 50mila abitanti in cui è valido il bonus monopattini e biciclette

Queste le città del Lazio che sono capoluoghi di provincia o che hanno più di 50mila abitanti e dove, quindi, è valido il bonus per l'acquisto di bici e monopattini elettrici. Rieti e Frosinone hanno meno di 50mila abitanti, ma sono capoluoghi di provincia. Ardea e Nettuno (almeno secondo Wikipedia) avrebbero 49mila abitanti ciascuna e quindi non rientrerebbero nel bonus.

ROMA LATINA Guidonia Montecelio Fiumicino Aprilia VITERBO Pomezia Tivoli Anzio Velletri Civitavecchia RIETI FROSINONE

Ardea e Nettuno (da verificare)