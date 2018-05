https://youmedia.fanpage.it/video/aa/WvwRzeSw0q-CSNEM

All'interno del Giardino caduti sul fronte russo di via Cassia, altezza Tombe di Nerone, Roma nord, ci sono cinque cinghiali che prendono il sole. Questa mattina qualche cittadino si è fermato a dare loro da mangiare e, nonostante siano animali selvatici e anche pericolosi, gli animali si sono fatti accarezzare e non sono scappati neanche con i clacson delle macchine e dopo l'arrivo sul posto di una gazzella dei carabinieri. Le forze dell'ordine, almeno stando a quanto si vede nel video pubblicato sui gruppi Facebook, non sono intervenute. Sicuramente i cinque animali provengono dalla vicinissima Riserva dell'Insugherata, dove forse, suggerisce qualcuno, ritornerebbero se non venissero cibati dai romani.

"Ma è normale che la gente stia seduta di fronte a loro con tutto che ci sono le forze dell'ordine che dovrebbero tener lontane le persone? Se ne sono accorti che sono cinghiali vero?", avverte Alexia su Facebook. Camilla aggiunge: "In un altro video si vede benissimo che un signore si diverte a dargli da mangiare. Se noi continueremo a dargli da mangiare li avremo sempre sotto casa".

in foto: Foto Facebook – Filippo M.M.