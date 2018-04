Semafori più luminosi con lanterne a led e telecontrollati, con dispositivi sonori per i non vedenti e pulsanti pedonali per l'attraversamento stradale. In alcune strade di Roma saranno istallati nuovi impianti semaforici in particolare, spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara, "nei pressi degli attraversamenti pedonali più pericolosi che hanno adesso più luce per garantire la sicurezza e l’incolumità dei pedoni".

A Roma sono attivi 1387 impianti semaforici, 528 sono centralizzati (UTC) e 859 non centralizzati. Stando a quanto si legge sul sito di Roma Mobilità, il numero di impianti dotati di dispositivi acustici per non vedenti è attualmente di 539. L’impianto semaforico dotato di dispositivi acustici prevede, per la richiesta del verde pedonale, un pulsante per i non vedenti posto sulla parte inferiore dell’involucro del dispositivo di chiamata. Quando il pulsante viene premuto, a conferma dell’avvenuta prenotazione, è emesso un segnale sonoro a cui segue una segnalazione acustica, adeguata al rumore di fondo dell’ambiente, differenziata per le fasi semaforiche (luce verde e gialla) della lanterna pedonale.

"Ai nuovi impianti semaforici – conclude Ferrara su Facebook – si affiancano i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale e per la segnaletica orizzontale. Dopo gli interventi nel X e nel XV Municipio il piano investimenti prevede specifici fondi per altri nove nuovi impianti e per i relativi passaggi pedonali con illuminazione potenziata".