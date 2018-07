in foto: Le strisce pedonali a led in funzione a Roma

A Roma arrivano per la prima volta le strisce pedonali a led. Il sistema, già in uso in altre zone d'Italia, è comparso all'incrocio tra via Amba Aradam – Porta Metronia. A comunicare l'introduzione del dispositivo, che aumenta la sicurezza per i pedoni che attraversano la strada, è stata la sindaca della Capitale, Viriginia Raggi: "Per la prima volta Roma si dota delle strisce pedonali a led – ha scritto la Raggi su Facebook – In questo modo renderemo l’attraversamento pedonale più sicuro". Il sistema funziona grazie a pannelli luminosi installati direttamente sull'asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali, che funzionano in collegamento con i semafori: quando il segnale per i pedoni diventa verde i pannelli si illuminano, creando un percorso luminoso ben visibile dagli automobilisti. Quando il semaforo sta per scattare i pannelli iniziano a lampeggiare, fino a spegnersi quando il semaforo diventa verde per le auto. Le strisce pedonali a led non sono il solo intervento previsto per la zona di via Amba Aradam e Porta Metronia: "Ricordo che i lavori prevedono vari interventi per garantire maggiore visibilità: nuovi impianti semaforici, il prolungamento dell’isola pedonale e l’ampliamento di due isole di traffico".

Per quanto riguarda le altre zone della Capitale, la sindaca ha invece annunciato: "Il prossimo passo sarà quello di valutare l’utilizzo delle strisce pedonali a led anche in altri punti della città per rendere più sicuri gli incroci più pericolosi". Le strisce pedonali a led sono state inventate in Spagna. In Italia, tra le amministrazioni comunali che le utilizzano c'è quella di San Fermo della Battaglia, paese del Comasco nel quale le strisce sono in funzione dal giugno dello scorso anno.