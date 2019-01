Pensate di essere immortalate in una posa perfetta, da modella, davanti ai più bei monumenti del centro storico e di raggiungerli comodamente in auto. A Roma il sogno di molte ragazze diventerà realtà grazie a un ‘fidanzato in affitto' disposto ad assecondare tutti i loro desideri per tre ore, al costo di 599 euro. L'idea in realtà è stata pensata dalla società ‘Roma Experience' come proposta per le turiste single in visita nella Capitale, specialmente per quelle appassionate di fotografia, ma non solo. Si tratta dell'"Insta Boyfriend Rome Private Tour", un'esperienza davvero esclusiva, che possono provare tutte le ragazze che lo desiderano, non solo chi viene dall'estero.

Gli accompagnatori, fotografi professionisti, per tutto il tempo concordato seguono le loro clienti per i luoghi più belli del Mondo, scattando foto da condividere sui social per immortalarsi come delle vere dive del Cinema. Complice la Città Eterna con tutti i suoi panorami e angoli suggestivi, dai vicoli alle terrazze, dalle ville alla magnificenza delle fontane. Il tour è in auto e il percorso in programma fa tappa nei posti più incantevoli e celebri della Capitale: Colosseo e Campidoglio, il Giardino degli Aranci sul colle Aventino, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Castel Sant'Angelo e San Pietro, Gianicolo e Fontanone, piazza Navona e Pantheon. È prevista anche l'opzione per due al costo di 639.