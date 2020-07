A Roma gli studenti al di sotto dei 16 anni potranno viaggiare tutto l'anno sui trasporti pubblici locali con abbonamenti super-scontati fino al 70%, a partire da 30 euro all'anno fino a 70 euro, a seconda della fascia di reddito ISEE. Invece dei consueti 250 euro. Roma Capitale, infatti, ha messo a disposizione ben 2,4 milioni di euro per finanziare le agevolazioni agli studenti under 16. Ne avranno diritto gli studenti nati dopo il 31 dicembre 2004 e residenti a Roma. Le domande si potranno presentare a partire dal 13 luglio, compilando un form online. Gli studenti riceveranno tramite email un voucher con lo sconto che sarà applicato sull'acquisto dell'abbonamento annuale Metrebus Roma. Il voucher sarà utilizzabile dal 1 agosto al 31 dicembre 2020.

Abbonamenti trasporti, Raggi: “Sconti fino al 70%”

“Abbiamo messo a disposizione – spiega la sindaca di Roma, Virginia Raggi – un pacchetto di risorse per fornire un supporto concreto alle famiglie e dare un incentivo all’utilizzo di bus, tram e metro della nostra città. Promuoviamo il trasporto pubblico e offriamo un risparmio concreto alle persone che vogliono acquistare un abbonamento. Con questa iniziativa ci auguriamo che sempre più giovani utilizzino i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani. In un colpo solo – aggiunge – diamo un supporto alle famiglie e incentiviamo l'utilizzo del trasporto pubblico nella nostra città. Da lunedì 13 luglio sarà possibile richiedere le agevolazioni sul sito di Atac”. “L’agevolazione – aggiunge l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese – è prevista per tutte le fasce di reddito. Gli studenti under 16 residenti a Roma potranno richiedere questa speciale card a partire da agosto. Promuoviamo l’utilizzo del trasporto pubblico locale e diamo un aiuto concreto alle famiglie. A partire da agosto – aggiunge – sarà possibile ritirare gli abbonamenti con le nuove agevolazioni, mentre le richieste potranno essere inviate fin da lunedì 13 luglio. Inoltre a ogni giovane abbonato sarà regalato anche uno speciale porta card colorato”.

Abbonamento annuale Metrebus, ecco come avere lo sconto Atac

Per usufruire dello sconto, dal 13 luglio 2020 e fino a esaurimento della quota stanziata dall'Amministrazione comunale, che consentirà di erogare complessivamente 16.300 abbonamenti, gli interessati dovranno richiedere attraverso i propri genitori-tutori l’agevolazione tariffaria compilando il web-form presente sul sito di Atac dove sono disponibili tutte le informazioni (atac.roma.it/under16). Roma Capitale ha stanziato per l’iniziativa un finanziamento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro. L’azienda provvederà alle verifiche e al rilascio dell'agevolazione, qualora tutti i requisiti siano rispettati e fino a esaurimento fondi per ognuna delle quattro categorie di fasce di reddito. I giovani studenti che ne hanno diritto riceveranno un voucher spendibile presso le biglietterie Atac dal 1 agosto al 31 dicembre 2020. L’esito della verifica e il rilascio del voucher sarà trasmesso tramite e-mail. A tutti i giovani che otterranno l’abbonamento agevolato, in distribuzione a partire dal 1 agosto, Atac consegnerà in omaggio una speciale porta card a tiratura limitata dedicata ai ragazzi.