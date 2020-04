in foto: Guarito paziente ultranovantenne all’ospedale di Palestrina

Una buona notizia arriva dall'ospedale di Palestrina. Ieri, infatti, è guarito un anziano di 94 anni, il secondo paziente guarito negli ultimi due giorni, al Covid Spoke del comune alle porte della Capitale. Il caso, tra l'altro, è stato riportato anche nel consueto bollettino delle 18 letto dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

In generale, per quanto riguarda i guariti nel Lazio, ieri l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha informato che nelle ultime 24 ore sono stati dimessi 33 pazienti "(22 al Policlinico Gemelli, 7 Umberto I e 5 a Tor Vergata) arrivando a 720 totali, mentre nelle ultime 24h i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti in totale oltre 65 mila tamponi". "Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Intanto proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle RSA su tutto il territorio. Tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento di 1.000 euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Covid-19", ha dichiarato ancora l'assessore D'Amato.