in foto: Foto dalla pagina Facebook "La Mia Ostia"

Sorpresa ieri a Ostia, dove ieri pomeriggio è comparsa la raffinata silhouette di ‘A', lo yacht più grande del mondo di proprietà del magnate russo Andrey Melnichenko e disegnato e progettato dalle archistar Philippe Stark e Martin Francis, e la cui realizzazione è durata addirittura cinque anni. La lussuosissima nave pesa 6000 tonnellate, è lunga 142,8 metri ed è costata l'astronomica cifra di 425 milioni di euro. Ovviamente a bordo non manca una maxi piscina, c'è un campo di atterraggio per elicotteri e ogni tipo di comfort per Melnichenko e i suoi ospiti. Il miliardario russo non si troverebbe però a bordo: ‘A' starebbe solo procedendo con un giro di prova nelle tranquille acque del Mediterraneo.

Tanti i bagnanti e i cittadini del litorale che hanno osservato le manovre della gigantesca imbarcazione lungo tutta la giornata, incuriositi dalla nuova presenza nel ‘loro' mare e incuriositi dall'avveniristica forma dello yacht. Non c'è voluto molto perché cominciasse a correre la voce di lido in lido che si trattava proprio dello "yacht più grande del mondo".