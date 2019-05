in foto: Andrea Fiori, eletto sindaco a 23 anni

Con 981 voti, il 43 per cento delle preferenze, il 23enne Andrea Fiori è il nuovo sindaco di Montopoli Sabina, un paesino di quattromila abitanti tra Fiano Romano e Poggio Mirteto in provincia di Rieti, a nord est di Roma. A congratularsi con il giovane primo cittadino, eletto con una lista di centrosinistra, è stato anche il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, che su Facebook ha scritto: "Auguri e grazie ad Andrea Fiori, 23 anni, eletto sindaco del Pd con una lista di centrosinistra a Montopoli di Sabina".

Andrea Fiori si è laurato qualche mese fa in Scienze Archeologiche all'Università La Sapienza di Roma, presentando una tesi sul "ninfeo romano di Grotte Stolfe". "Ho scelto di studiare questo sito montopolese, sconosciuto a molti, per contribuire fattivamente a una maggiore conoscenza e alla relativa valorizzazione dello stesso", spiega il neosindaco in una lettera inviata ai concittadini. Il nostro motto, spiegava Fiori nel corso della campagna elettorale, "è ‘libertà è partecipazione', dalla celebre canzone di Gaber, perché riteniamo fondamentale ripartire dal diretto coinvolgimento di tutti i cittadini, perché la libertà è diretta conseguenza della partecipazione, che rende i cittadini informati, inclusi e preoccupati di risolvere insieme i problemi. È ora di resistere, di non cedere a spiegazioni semplicistiche della realtà, è ora di non lasciarsi intimidire dalla paura del diverso, ma di creare assieme il luogo che dentro di noi sogniamo".