in foto: Foto di repertorio

Ha smesso di colpirla solo quando il manico del martello si è rotto. La donna, 37 anni, è finita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma. Ha subito un'aggressione a martellate e una rapina dal suo ex fidanzato, che aveva premeditato tutto e aveva cercato anche di costruirsi un alibi. Ha preso un taxi per andare a casa della ex, ma ha chiesto all'autista di fermarsi all'entrata di una stazione dalla metro in modo che lui potesse timbrare il biglietto per sviare eventuali indagini. Poi ha proseguito la corsa fino a casa della donna, quartiere Capannelle della Capitale. L'ha aspettata e l'ha aggredita nel box condominiale mentre lei stava parcheggiando la macchina di ritorno dal lavoro. L'ha colpita in testa con un martello e le ha rubato il pc portatile, poi è scappato sempre a bordo di un taxi. A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti dopo aver sentito le urla disperate di lei. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina e della Squadra Mobile. La vittima è riuscita a raccontare quanto le era accaduto e ha fornito indizi decisivi per risalire al suo ex, un uomo di 46 anni.

L'uomo arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata

L'ex fidanzato è stato boccato dagli agenti mentre cercava di allontanarsi da casa con vestiti diversi da quelli utilizzati nel corso dell'aggressione. Stando a quanto ricostruito, sarebbe rientrato a casa, si sarebbe fatto una doccia e avrebbe gettato gli abiti e la custodia del pc rubato in due cassonetti di due strade diverse. "Gli indumenti e la custodia sono stati recuperati e sequestrati dai poliziotti, compreso il computer, recuperato dagli agenti, invece, all'interno dell'abitazione dell'uomo", fanno sapere i poliziotti. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. Si trova ora nel carcere di Regina Coeli. La vittima è stata dimessa dai medici del pronto soccorso con 45 giorni di prognosi.