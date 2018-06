A Marino, Castelli Romani, potrebbe essere presto costruito uno dei centri commerciali più grandi d'Italia. Nel bollettino ufficiale della Regione Lazio pubblicato oggi, 5 giugno 2018, è stata inserita la determina che dà l'avvio alla Valutazione Ambientale Strategica per il Marino Green, il primo centro commerciale, si legge sul sito del progetto, a impatto zero, ecosostenibile e con prodotti a chilometro zero. Si svilupperà su un'area di 64mila metri quadrati nella parte bassa di Marino, in zona Divino Amore, praticamente davanti alla cantina ‘Gotto d'Oro'. Ci sarà un supermercato e ci saranno molti negozi, ma anche due baby park, una zona pic nic, un'area fitness, un'area agility dog, tre lounge pubblici, sei bagni con nursery. Sebbene la superficie del centro sia molto ampia, quella commerciale (cioè quella dei negozi), la cosiddetta Gla è di oltre 10mila metri quadrati. Per fare un esempio, la galleria commerciale più grande d'Europa, il nuovissimo centro commerciale di Arese in Lombardia, è grande più di 90mila metri quadrati.

Le proteste dei comitati dei cittadini: "Uno scempio"

Contrari al progetto sono gli attivisti del comitato Stop Cemento, che hanno convocato una passeggiata di protesta nell'area dei cantieri. Si legge sul sito: "La Regione Lazio ha deciso di far ripartire il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la costruzione del mega centro commerciale da 100.000 metri cubi in zona Gotto d’Oro a Marino, nel quadrante tra la via Appia, la via Nettunense e la via Ardeatina. Tale scempio è sostenuto dalle società “DeA Capital” (De Agostini e INPS) ed “Ecovillage” (Parnasi) ed era stato fermato lo scorso anno grazie ai comitati e alle associazioni del territorio che avevano inondato gli uffici preposti di “osservazioni” contrarie alla speculazione. Attorno al centro commerciale sono previste due nuove “frazioni”: 5.000 abitanti per il progetto della Ecovillage e 3.000 abitanti per Mazzamagna. Questi nuovi abitanti servirebbero al centro commerciale come clienti dello stesso".