in foto: Eva Grimaldi, Enzo Miccio e Imma Battaglia

A maggio Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposeranno a Roma. L'annuncio è stato pubblicato su Facebook dalla popolare attrice veronese: "Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto: Imma Battaglia mi ha detto “Sì” e al momento lo sa solo Enzo Miccio". Data, tema della cerimonia e location restano per ora segrete, ma il matrimonio si svolgerà quasi certamente a Roma. Il wedding planner sarà Enzo Miccio, volto noto della televisione. "Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni. Un vero e proprio inno alla semplicità e all'amore, senza mai dimenticare l'anima militante di questo sentimento", ha dichiarato Miccio in una nota.

La storia d'amore tra l'attrice veronese e l'attivista del movimento Lgbt è stata annunciata lo scorso giugno, ma già l'aveva anticipata Eva Grimaldi durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. #EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose, gli hashtag scelti dalle due future spose per il commento social delle nozze. Per quattro anni la Grimaldi è stata fidanzata, dal '97 al 2001 con l'attore italiano Gabriel Garko, poi nel 2006 si è sposata con l'imprenditore Fabrizio Ambroso. Dal 2010, dopo la separazione e poi il divorzio, è la compagna di Imma Battaglia. La Battaglia, storica attivista per i diritti della comunità Lgbt italiana, è stata consigliera comunale a Roma dal 2013 al 2016 eletta nelle liste di Sinistra, Ecologia e Libertà. Prima di fidanzarsi con la Grimaldi era legata sentimentalmente all'attrice Licia Nunez.

Da presidente del Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli", carica che ha ricoperto dal 1995 al 2000, organizzò la candidatura di Roma a ospitare il Gay pride mondiale del 2000. In passato fu organizzatrice nel 1994 nel primo Gay pride italiano che si tenne a Roma. Fu coordinatrice del Gay pride nazionale di Roma del 1999 e fu coordinatrice del Gay pride mondiale del 2000. Nell'anno del Giubileo e dopo numerose critiche dalla Chiesa e dalle istituzioni, parteciparono oltre mezzo milione di persone. Dopo polemiche interne al movimento lasciò la guida del Mario Mieli e fondò l'APS Dì Gay Project e creò nel 2001 il Gay Village, uno dei punti di riferimento dell'estate romana. Nel 2009 si candida alle Europee con Nichi Vendola e nel 2013 è candidata in una lista a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Nel 2013 viene eletta consigliera comunale di Roma.