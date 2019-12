in foto: Luminarie a Latina con le frasi di una canzone di Calcutta

Le parole di ‘Se piovesse il tuo nome' di Calcutta illumineranno via Neghelli, la strada dei pub a Latina, durante i giorni delle feste. Le luminarie natalizie di quest'anno, infatti, saranno dedicate al cantautore nato e cresciuto nel capoluogo pontino, che tra l'altro frequenta di tanto in tanto la zona. La canzone scelta è stata scritta da Calcutta, ma cantata e portata al successo da Elisa.

Questi i versi della canzone che illumineranno via Neghelli:

«Se in mezzo alle strade

o nella confusione

piovesse il tuo nome, io

una lettera per volta vorrei bere

in mezzo a mille persone

stazione dopo stazione, se…»

A Bologna le frasi di Lucio Dalla

Un anno fa la città di Bologna decise di omaggiare il suo più grande cantautore, Lucio Dalla, con i versi di una sua canzone utilizzati per le luminarie di Natale. Un'iniziativa, questa, che come dimostra il caso di Latina è stata poi di ispirazione per molte altre città italiane. La canzone scelta per l'omaggio a Dalla è stata L’Anno che Verrà, mentre nel 2019 il comune di Bologna ha deciso di illuminare via D'Azeglio con i versi di un altro cantautore bolognese, che ha come suo maestro e punto di riferimento, proprio Lucio Dalla: si tratta di Cesare Cremonini e la canzone dell'artista scelta è ‘Nessuno vuole essere Robin'. Una canzone, ha dichiarato Cremonini, che è stata "scritta sui colli, guardando San Luca, e che senza la musica di Lucio non sarebbe mai esistita".