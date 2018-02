Un incendio è divampato ieri sera in piazza Vittorio, a Roma, danneggiando i giardini recintati dove si trovano le giostrine per i bambini. All'origine del rogo, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Tempo" che cita la polizia, ci sarebbe un corto circuito. Ma tutte le ipotesi, anche quelle di un rogo doloso, restano in campo. Alcuni residenti della zona, il quartiere Esquilino, hanno filmato impotenti l'incendio, divampato pochi minuti dopo le 21. Quando il gestore della struttura, Afro Livero, è stato allertato dal teleallarme, sul posto c'erano già i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

I residenti: L'area va ripristinata quanto prima.

I giardini di piazza Vittorio sono recintati e, di giorno, offrivano ai bambini e agli anziani della zona un importante punto di ritrovo. La sera, però, nonostante le barriere, comunque danneggiate in alcuni punti, i giardini ospitavano senzatetto e sbandati, con i quali il gestore in passato aveva avuto anche diversi alterchi. Proprio il gestore degli spazi, d'accordo con il comitato dei residenti Esquilino, si era impegnato a tenere pulita l'area, aiutato in qualche caso da alcune mamme: "L'area di Afro va ripristinata quanto prima – ha scritto una residente della zona sul gruppo Facebook "Sei dell'Esquilino se…" – Era l'ultimo baluardo di normalità che quel giardino viveva". Più critici altri utenti, che sono convinti dell'origine dolosa dell'incendio ma hanno anche sottolineato come l'area fosse frequentata da balordi. Di parere opposto una residente: "L'area giochi fino a ieri continuava a ospitare gli anziani del Rione che si sedevano vicino le giostre di Afro per chiacchierare e per passare pomeriggi insieme. Purtroppo ora non potranno più… a parte purtroppo la frequentazione di persone che non c'entravano nulla con l'area e i casi estremi (che però non erano più quotidiani), l'area spesso era quasi decente".

Il Campidoglio: Ok alla manifestazione del pomeriggio.

Nonostante l'incendio, dal Campidoglio è arrivato l'ok alla manifestazione di Fratelli d'Italia che si terrà nel pomeriggio: "L'area interessata ieri sera dall'incendio della giostrina in piazza Vittorio è stata pulita e recintata – spiega una nota del Comune – Nella giornata di lunedì saranno completate le operazioni di rimozione. In accordo con la Questura, la manifestazione prevista per oggi pomeriggio avrà luogo. È prevista l'apertura del parco alle 16 al solo scopo di consentire la manifestazione. A conclusione, l'area verrà nuovamente chiusa fino a lunedì quando Ama completerà il suo intervento. Il giardino – conclude la nota del Campidoglio – sarà riaperto ai cittadini appena possibile e comunque dopo la messa in sicurezza".