in foto: Cupole sulla spiaggia di Fregene

Allo stabilimento Singita di Fregene sono state installate delle cupole ecosostenibili, progettate da Obicua, che permetteranno ai romani di andare in spiaggia in sicurezza. La struttura è realizzata con materiali leggeri e facilmente assemblabili ed è rivestita con tessuto termico. Dentro la cupola potranno essere posizionati sdraio e lettini e così le famiglie potranno trascorrere tranquillamente la giornata al mare nel rispetto delle direttive anti coronavirus.

Le cupole salva-estate

"La Cupola, progettata insieme all’architetto greco Sofia Tsagadopoulou e sviluppata dalla start-up Cupola Design Lab, è stata ideata con il chiaro intento di inserirsi armoniosamente nell’ambiente naturale e l’habitat marino permettendo così la fruizione degli arenili", si legge nel comunicato. La cupola è disponibile in tre misure: da 3 metri, quella più piccola, 4 metri e 5 metri. "L’emergenza Covid-19 ha segnato a livello mondiale l’esistenza di tutti. C’è voglia di rinascita e di riprendersi la propria libertà. E libertà significa anche riuscire a passare una giornata in spiaggia con la propria famiglia e gli amici… Per questo il nostro team ha sentito ancora più forte il dovere di proporre un’alternativa creativa, sicura ed efficace per aiutare – in maniera concreta- il nostro paese investito dalla pandemia", hanno dichiarato gli architetti Lucia Catenacci, Valerio Campi e Massimiliano Brugia.