Da Roma a San Francisco a meno di 180 euro a tratta. Norwegian inaugurerà il 7 febbraio il suo nuovo volo low cost dall'aeroporto di Fiumicino alla California, scalo di Oakland. Saranno attivati due voli alla settimana, il martedì e il venerdì, con tariffe a partire da 180 euro, tasse incluse. Da novembre è già attivo il collegamento da Roma a New York – Newark (sette giorni su sette) e verso Los Angeles. “Dopo New York e Los Angeles, con il lancio del nuovo volo per San Francisco, lo sviluppo internazionale verso il mercato statunitense si è arricchito di un altro importante tassello. Grazie ai nostri voli comodi, veloci, diretti e con tariffe assolutamente low cost, i nostri passeggeri avranno l’opportunità di volare da Roma verso San Francisco e la sua bellissima baia. Allo stesso tempo, incrementeremo i flussi turistici incoming dagli USA verso la capitale, una destinazione rinomata a livello globale per il suo appeal turistico e per il suo fascino eterno”, ha commentato Alfons Claver, Head of Communications and Public Affairs di Norwegian in Italia.

"Siamo onorati di essere insieme a Norwegian in questo giorno così importante che vede nuovamente l’Italia collegata direttamente a San Francisco. Con una richiesta che supera i 150.000 passeggeri l’anno, San Francisco rappresenta la principale destinazione al mondo finora non servita con voli diretti da Roma. Diventa così la seconda destinazione diretta sulla West Coast statunitense dopo Los Angeles, e la 15esima servita con volo non stop per l’estate 2018 sul Nord America", ha dichiarato invece Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.