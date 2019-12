in foto: Donna azzannata da un cane ad Ardea

Un'anziana è stata azzannata da un cane ad Ardea mentre passeggiava. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 dicembre, in via Campo di Carne. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Ardea, la signora stava camminando in strada quando è stata azzannata da un cane corso. Alcuni cittadini hanno visto la scena e hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Intervenuti in soccorso della donna, alcuni signori sono riusciti a far entrare il cane all'interno del recinto del comprensorio di via Campo di Carne in attesa dell'arrivo dei vigili.

Sul posto una pattuglia della polizia locale di Ardea e un veterinario

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Ardea e un veterinario della Asl. Il cane è stato catturato e portato al canile. Insieme all'animale c'era anche un cucciolo di piccola taglia con microchip e sono ancora in corso gli accertamenti per trovare il proprietario di questo cane. La donna, azzannata all’altezza del fondoschiena, è stata soccorsa e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso della clinica S. Anna. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.