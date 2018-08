La vacanza si è trasformata in tragedia per tre ragazzi di Monterotondo, in provincia di Roma, che stavano trascorrendo l'estate a Martinsicuro, provincia di Teramo, in Abruzzo. I tre giovani romani sono rimasti coinvolti, nella notte, in un incidente stradale in località Villa Rosa, al seguito del quale uno di loro, un 27enne che viaggiava sul sedile posteriore, ha perso la vita. Stando a quanto si apprende i tre ragazzi erano su una Citroen C3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto si è schiantata contro una Volkswagen Golf in sosta: sbalzata sulla corsia opposta, la Citroen ha poi impattato frontalmente una Bmw Serie 3.

I conducenti delle due auto erano entrambi ubriachi

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne. Necessario il ricovero in ospedale anche per i due amici della vittima, il conducente e il passeggero, anche loro 27enne, portati al nosocomio di Giulianova con ferite giudicate guaribili in 60 e 10 giorni. Cure mediche anche per il conducente della Bmw. Sul posto, ad effettuare i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri della stazione di Martinsicuro e quelli del Nucleo Radiomobile di Alba Adriatica: i conducenti di entrambi i veicolo sono stati trovati con un elevato tasso alcolemico nel sangue e denunciati per omicidio stradale, con conseguente ritiro della patente. I veicoli sono stati posti sotto sequestro mentre la salma del 27enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero, dove è stata disposta l'autopsia.