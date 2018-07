in foto: Foto Facebook

Una bambina di 5 anni ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno nella piscina di un parco acquatico ma è stata salvata da un infermiere della struttura che si trovava in servizio. Sono stati momenti di paura quelli vissuti dalla famiglia della piccola e dai bagnanti che hanno assistito alla scena in via Zaini, a Latina. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha trasportata in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove si trova in terapia intensiva e al momento è stabile.

Bimba trovata a faccia in giù in acqua

La piccola, di Sezze Scalo, intorno alle ore 18 è stata ritrovata con il volto in acqua in una delle piscine della struttura. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, secondo le prime informazioni la bimba sarebbe sfuggita al controllo dei genitori. Domenica infatti, il parco acquatico era molto affollato, tante le famiglie che si sono concesse un tuffo per rinfrescarsi dalla calura estiva.

Salvata da un infermiere

Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale Latina Oggi, la bambina è stata tirata fuori dall'acqua dalle persone che hanno assistito alla scena, mentre il suo corpo stava galleggiando già da un po'. La bambina è stata notata da un infermiere in servizio presso il parco acquatico che, preoccupato per le sue condizioni di salute, si è precipitato verso il bordo vasca per soccorrerla. Nell'attesa dell'arrivo dei paramedici l'ha rianimata.