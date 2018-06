Per celebrare la Festa della Repubblica a Roma sono stati imbandierati con il Tricolore non solo i palazzi della Difesa e tutti gli edifici pubblici, ma anche quelli delle principali società partecipate dello Stato Italiano: dall'Eni all'Enel (energia ed elettricità) da Terna a Fincantieri (infrastrutture e reti), dalle Ferrovie dello Stato a Finmeccanica. Un tricolore di 1.600 metri quadrati è stato invece steso sulla facciata del Colosseo con l'ausilio del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Ai Fori Imperiali di Roma, il luogo simbolo della parata militare che ha luogo nel giorno della Festa della Repubblica, hanno sfilato in circa 5.000 tra militari e civili. Presenti anche 260 bandiere e stendardi, 14 bande e fanfare militari, 58 cavalli, 11 unità cinofile e 70 veicoli. Anche quest'anno ad aprire la manifestazione hanno sfilato 400 sindaci con le loro fasce tricolore, in rappresentanza di 8.000 comuni italiani. Alla parata – il cui motto e' "Uniti per il Paese" – hanno preso parti tutte le componenti dello Stato, "all'insegna del senso di appartenenza e dell'orgoglio nazionale", come fanno sapere dalla Difesa.