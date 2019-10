in foto: Immagine di repertorio

Una voragine in via San Pio X ha paralizzato il traffico in zona Vaticano. A provocare lo sgretolamento del manto stradale a pochi passi da San Pietro è stata la rottura di una condotta delle acque nere. Il disagio si è verificato intorno alle ore 10 di questa mattina, venerdì 11 ottobre. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco con una Squadra del Comando di Roma. I pompieri per precauzione hanno transennato e chiuso la strada al transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, in attesa che venga riparata e messa in sicurezza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico congestionato e code nella zona circostante.

Traffico in via San Pio X

Via San Pio X è chiusa, i veicoli in transito possono svoltare su via Transpontina. Chiusi anche via Ildebrando Gregori, in direzione Borgo Santo Spirito e l'accesso da Ponte Vittorio. Le interdizioni al traffico per la voragine hanno provocato rallentamenti in Piazza Adriana e ripercussioni sul Lungotevere. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione della circolazione.

Chiusa via San Pio X: bus deviati

Autobus deviati per la chiusura di via San Pio X. Le linee 40, 62, 23, 34, 982 e 280 modificano il tragitto, mentre le linee le linee bus 23-34-40-46-62-64-98-115-280-870-881-916 risultano fortemente rallentate.