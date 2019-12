in foto: Voragine in via di Monteverde

Voragine in via di Monteverde, tra viale dei Colli Portuensi e largo Alberto Pepere in direzione di via del Casaletto. Dalle ore 15 di oggi, mercoledì 4 dicembre, è stata disposta la chiusura del tratto di strada interessato. Sul posto, per gestire il traffico, sono interventi gli agenti della polizia locale gruppo XII, che hanno rimosso alcune automobili che si trovavano nelle vicinanze del grosso buco che si è formato al centro della carreggiata.

Stando a quanto si apprende, i mezzi della linea 870 di Atac in direzione Trullo da via del Casaletto all'altezza di via Luigi Arati proseguono su via del Casaletto. Così informa InfoAtac su Twitter.

"Esattamente un anno fa si aprì una voragine nella parte opposta della strada; questo significa che questa area ha bisogno di una manutenzione costante e di un controllo ordinario", ha commentato il consigliere municipale del Partito democratico Lorenzo Marinone.

Solo una settimana fa si è aperta una grossa voragine alla Balduina, quartiere di Roma nord. In via Pereira si è aperto un grosso buco al centro della strada. L'area era già stata transennata da diversi giorni proprio per il rischio che si aprisse una voragine. "La situazione è molto seria. Oltretutto, per gli abitanti di via Cirino non c’è possibilità di accesso con le auto private, e nemmeno con i mezzi di soccorso in caso di bisogno", aveva commentato un cittadino su un gruppo Facebook del quartiere.