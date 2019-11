in foto: Simone Evangelisti, la vittima dell’incidente

Tragico incidente avvenuto ieri sera sulla Tuscanese al numero 24B in zona Viterbo, nei pressi del rivenditore Quinzi Moto. Per cause ancora da accertare, due macchine si sono scontrate frontalmente: nello schianto è morto Simone Evangelisti, un 36enne di Alatri. Ferite altre tre persone, di cui una versa in condizioni gravissime ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Belcolle. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per estrarre le persone dalle lamiere dell'auto. Nello schianto, infatti, sono rimasti incastrati nelle macchine, completamente accartocciate su se stesse. A scontrarsi sono state una Ford Ka e una Fiat 500: Simone si trovava sulla prima vettura. Non è ancora chiaro se fosse il conducente dell'auto o un passeggero.

Secondo le prime informazioni, la vittima si chiama Simone Evangelisti, 36 anni. Originario di Alatri ma residente a Forlì, forse era a Viterbo per il fine settimana. Poco lontano dalla Ford Ka sulla quale viaggiava, infatti, è stata trovata una valigia, spinta fuori dall'abitacolo al momento dello schianto. La persona ricoverata in codice rosso sarebbe invece un amico con il quale stava viaggiando. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, sul quale sta lavorando la polizia stradale. Sembrerebbe che una delle due macchine abbia invaso la corsia opposta di marcia, andandosi a schiantare contro una vettura che andava dall'altro lato. Il 36enne è morto sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare. Sarebbero feriti invece in maniera più lieve i passeggeri della Fiat 500.