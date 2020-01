in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Una macchina con a bordo tre ragazze si è schiantata contro un cinghiale ieri sera intorno alle 21, sulla Cimina. L'auto ha travolto l'animale al chilometro 12 ed è stata notevolmente danneggiata: stanno bene le passeggere della vettura, trasportate in codice giallo all'ospedale per accertamenti. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi nello schianto con il cinghiale. Dai primi accertamenti sembra che l'animale abbia attraversato la strada proprio mentre le ragazze stavano viaggiando su via Cimina: il cinghiale sarebbe apparso all'improvviso, e la conducente non sarebbe riuscita a frenare, prendendo in pieno l'animale. Subito dopo hanno chiamato il 118, arrivato sul posto con l'ambulanza per portarle al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, anche per la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri.

Viterbo, auto contro cinghiale sulla Cimina: sul posto polizia e carabinieri

Non è la prima volta che nella zona di Viterbo si verificano incidenti causati dai cinghiali. Spesso questi animali escono durante la notte e attraversano le strade, non consci ovviamente di mettersi in pericolo. Se durante il giorno sono spaventati dal continuo sfrecciare delle macchine, la sera sentono meno rumori e sono più inclini ad addentrarsi in posti dove normalmente non andrebbero. Ma come fare per evitare questi grossi animali e non mettere a repentaglio la propria vita? Se si gira in macchina la sera, e a maggior ragione se si è in scooter o in moto, è sempre bene procedere con cautela e prestare molta attenzione alla strada. Velocità poco elevate permettono di notare prima il pericolo e avere maggiori possibilità di evitarlo.