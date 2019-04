in foto: Violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 11 anni – foto di repertorio

Un anno e mezzo di continue violenze sessuali. Prima qualche carezza alle parti intime, poi veri e propri rapporti. La vittima è una ragazzina di 11 anni, il responsabile è il compagno della mamma, un uomo di 53 anni residente a Roma. "Non dirlo a nessuno, tienilo per te, finiamo nei guai e ci arrestano", le diceva il patrigno per convincerla a non raccontare nulla alla mamma di quello che avveniva in casa. Inviti che in seguito sarebbero diventate minacce, secondo quanto accertato dagli investigatori. L'uomo è stato arrestato su richiesta della procura di Roma e dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata dall'età della vittima.

Minacce e violenze sessuali nei confronti di una ragazzina di 11 anni

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti sono avvenuti tutti tra la primavera del 2015 e la fine dell'estate del 2016. Le violenze sessuali nei confronti della bambina, secondo quanto accertato dai magistrati, sono avvenute tutte all'interno dell'appartamento della coppia. Secondo i pm della procura di Roma l'uomo, che è difeso dall'avvocato Emiliano Fasulo, avrebbe più volte minacciato la giovanissima vittima. Nonostante questo, la ragazzina ha deciso di raccontare tutto alla mamma. L'ordinanza di custodia cautelare che dispone l'arresto del compagno della donna è stata firmata dal gip del tribunale di Roma Giulia Proto.