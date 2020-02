Sotto l'effetto di bevande alcoliche ha aggredito la moglie all'interno della loro abitazione in via Giulio Pasquati, nel quartiere di Vigne Nuove alla periferia Nord-Est della capitale. Per questo un uomo quarantadue anni è stato fermato e arrestato da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobili di Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato tradotto nel carcere romano di Regina Coeli dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Arrestato marito violento: in passato divieto di avvicinamento alla moglie

Da quanto si apprende non era la prima volta che si rendeva protagonisti di atti di violenza tra le mura domestiche. Già in passato aveva alzato le mani contro la moglie, una connazionale di qualche anno più grande, tanto che gli era stampo imposto con un decreto il divieto di avvicinamento all'abitazione della donne. Nella serata di ieri il marito violento sarebbe rientrato in casa ubriaco, dando inizio all'ennesima violenta scenata alla presenza anche delle figlie minorenni, di dodici e quattordici anni.

Ha fatto resistenza all'arresto

Quando il carabinieri sono intervenuti nell'abitazione, da quanto si apprende allertati da alcuni vicini spaventati dalle urla e dai rumori provenienti dall'appartamento. Hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione che insultava e inveiva contro la moglie. Alla vista degli uomini in divisa ha reagito con violenza, tanto che i carabinieri sono riusciti a fermarlo solo dopo aver ingaggiato una breve colluttazione.