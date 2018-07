Via Appia, tir carico di legna schiaccia un’auto: un ferito grave. Strada chiusa per due ore

Un grave incidente è avvenuto all’alba di oggi su via Appia, all’altezza del chilometro 46 in prossimità dell’incrocio con via Migliara 47 in provincia di Latina. Qui un autoarticolato che trasportava tonnellate di legna si è scontrato con un furgoncino, il cui conducente è rimasto ferito gravemente. La strada è stata chiusa per oltre due ore.