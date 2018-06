Truffavano i turisti vendendo biglietti Atac usati e gettati via da altre persone. Un ingegno messo a punto a regola d'arte, che ha permesso ai responsabili di guadagnare sui visitatori inesperti della città. I carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due uomini con precedenti, gestori di un negozio Money Transfer in via Giovanni Giolitti nel quartiere Esquilino. La segnalazione è arrivata da parte di una ragazza palermitana, in vacanza a Roma, che ha segnalato ciò che le era accaduto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti all'interno dell'attività scoprendo 43 biglietti Atac già convalidati e pronti alla vendita fraudolenta, che sono stati sequestrati. I due responsabili sono stati denunciati a piede libero e segnalati all’Autorità Giudiziaria.

La truffa

Gli "ingegnosi truffatori", due cittadini del Bangladesh, di 32 e 44 anni, avevano escogitato un'attività redditizia, pensando di riuscire a vendere, senza che nessuno li scoprisse, biglietti Atac già obliterati. Questo il piano: puntavano di rifilarli a turisti inesperti della Capitale. Ieri mattina però, una 26enne, dopo aver acquistato un titolo di viaggio ha chiesto conferma della sua validità al personale Atac nei pressi di una fermata dell'autobus. Quando il controllore le ha detto che il tagliando era già stato utilizzato, la vittima ha chiamato subito i carabinieri.