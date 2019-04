La casa dove Eduardo De Filippo amava passare i suoi fine settimana e le vacanze estive, è in vendita. La villa, che ha visto camminare per le sue stanze e nel suo giardino i nomi più importanti della cultura italiana, può essere acquistata per 1,5 milioni di euro. Una cifra importante e che non può essere sostenuta da tutti, ma che in fondo non è nemmeno troppo elevata per un'abitazione di questo tipo. La casa si trova a Velletri ed è appartenuta a Eduardo De Filippo per diversi anni: l'attore l'aveva acquistata da Andreina Pagnani, anch'essa attrice e doppiatrice, nonché compagna per nove anni di Alberto Sordi. Ma in quella casa ha vissuto anche un altro grande del mondo cinematografico: stiamo parlando di Gian Maria Volonté, compagno della figliastra di Eduardo De Filippo, Angelica Ippolito. Ed è sempre in questa villa che si è tenuta la veglia funebre di Volonté, stroncato da un infarto mentre stava lavorando sul set del film "Lo sguardo di Ulisse". Insomma, non si tratta di una semplice abitazione, ma di una casa che racchiude nelle sue stanze un pezzo della cultura di questo paese.

La villa di Eduardo De Filippo in vendita a 1,5 milioni di euro

La villa di Eduardo De Filippo è in vendita sul sito Immobiliare.it. L'attore e regista ha passato qui tutti i suoi fine settimana fino al 1984, anno della sua morte. Dopo che anche Gian Maria Volonté è deceduto, Angelica Ippolito ha deciso di venderla agli attuali proprietari, che hanno voluto poi a loro volta di rimetterla sul mercato. La villa è molto grande ed è costruita su tre piani: al primo c'è un salone circondato da vetrate che si affacciano sul giardino, una cucina, un'area fitness con sauna e una sala da pranzo. Al secondo piano ci sono quattro camere da letto, tre bagni, e un altro salone a vetri che affaccia sul mare. All'ultimo piano, invece, c'è una mansarda. La villa è poi circondata da un parco di due ettari, dove sono stati costruiti tre villini da 70 metri quadri l'uno, che possono essere venduti singolarmente.