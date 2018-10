La puntata di "Ulisse", la trasmissione di Alberto Angela, andata in onda sabato 13 ottobre e tutta incentrata sulla Shoah, la deportazione degli ebrei italiani nei campi di concentramento nazisti, è stata un successo di consensi e di audience. Trasmessa su Rai 1, ha registrato il 18,6% di share. Il programma ha raccontato il lungo, tragico viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri lager. Alberto Angela ha fatto ascoltare le testimonianze di alcuni abitanti del quartiere ebraico di Roma, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Fra loro, Sami Modiano , partito su un battello salpato da Rodi e usato fino a quel momento per il trasporto del bestiame.

La comunità ebraica di Roma non ha fatto mancare il suo plauso alla trasmissione: il presidente della Comunità ebraica romana Ruth Dureghello nel ringraziare Alberto Angela e Rai Uno per la puntata di Ulisse dedicata alla Shoah, aveva fatto "una proposta al ministro Marco Bussetti: "Portare questo straordinario lavoro nelle scuole". Proposta accettata dal capo del Miur che via tweet dichiara: "Complimenti ad Alberto Angela che ci ricorda l'importanza della memoria e dei percorsi di didattica della Shoah. Raccolgo l'appello di Dureghello, possibile grazie all'autonomia scolastica".