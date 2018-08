in foto: Immagine di repertorio – Foto LaPresse

Ha ucciso la moglie a martellate nella notte, poi, è andato dai carabinieri e ha confessato tutto. Un uomo di 42 anni è stato arrestato per omicidio dopo aver tolto brutalmente la vita alla coniuge di 57 anni. Il corpo della vittima massacrato dai colpi è stato trovato nell'abitazione in via Corigliano Calabro 27, nel quartiere Statuario di Roma, tra la zona di Capannelle e l'Appia Nuova.Da chiarire le motivazioni che avrebbero generato il gesto dell'uomo che ha spiegato di aver agito dopo una lite animata nata per futili motivi. Ha detto alle forze dell'ordine di essere andato su tutte le furie, di aver afferrato un martello e di aver colpito la donna con violenza, in diverse parti del corpo.

Uccisa a martellate dal marito dopo una lite

L'autore del gesto si è presentato presso la caserma di Latina e ha raccontato ai militari la violenza. I carabinieri di Roma Casilina e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per svolgere i rilievi. Secondo quanto appreso, l'uomo ha alle spalle precedenti per droga.