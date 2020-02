in foto: I facchini davanti allo stabilimento Peroni

Tutti i facchini della fabbrica della birra Peroni di via Renato Birolli, zona Collatina di Roma, stanno scioperando davanti allo stabilimento. Sono in 39, fanno sapere i Cobas. "I problemi sono due: ci sono delle differenze retributive in busta paga. I lavoratori vengono trattati come lavoratori a chiamata, gli comunicano i turni giorno per giorno via sms, senza turni fissi. Lo stipendio di gennaio, inoltre, è stato versato con molto ritardo ma non hanno neanche la busta paga. Staremo qua tutto il giorno e aspettiamo una risposta dall'azienda", fa sapere il sindacato. I lavoratori si occupano della gestione del magazzino che si trova accanto alla fabbrica di birra. Lavorano alla composizione dei container per la spedizione, delle casse di bottiglie per i supermercati e dei fusti per i pub.

"Siamo i Facchini in sciopero della cooperativa in appalto di Peroni, le nostre buste paga spesso non arrivano ai mille euro. Non abbiamo turni di lavoro, ma giorno per giorno veniamo convocati con un sms. Da Ottobre chiediamo la piena applicazione del Contratto Nazionale, ma la cooperativa che aveva firmato l’impegno ha iniziato a dire che verremo licenziati, senza dare nessuna spiegazione", spiegano i facchini in sciopero.

Lo stabilimento Peroni di Roma

La birra Peroni nasce a Roma nel 1864 e lo stabilimento del Collatino risale al 1971. L'azienda decise di trasferirsi dalla sede di via Mantova, dove veniva prodotta la birra dal 1901 al 1970. Lo stabilimento, si legge sul sito, "occupa una superficie di oltre 200.000 mq e ha una capacità produttiva media annua pari a 2,4 mln di ettolitri. I brand prodotti a Roma, nelle 4 linee produttive dedicate a bottiglie, barattoli e fusti, sono: Peroni, Nastro Azzurro, Peroni Nastro Azzurro, Peroni Senza Glutine, Peroni Chill Lemon, Wuhrer, Tourtel e Raffo (solo fusti e barattoli)".