Un turista francese è scomparso tra la folla della stazione Termini. E' successo oggi, domenica 5 agosto. Sono stati momenti di paura per la comitiva del 60enne che si è allontanato dal gruppo di amici, in vacanza nella Capitale. Un episodio che si è concluso fortunatamente con il lieto fine: l'uomo è stato ritrovato dopo qualche ora in via Marsala, nei pressi di piazza dei Cinquecento da una pattuglia dei vigili urbani di Roma. A riconoscerlo è stato un agente da poco assunto sulla base di alcuni frammenti descrittivi forniti dalla Polfer e di alcune foto, e ha ricondotto i tratti somatici dell'uomo alla persona scomparsa che stavano cercando.

Turista francese ritrovato

Il turista francese, al momento del ritrovamento, era confuso e spaventato, e stava vagando da solo per strada, in una città a lui completamente sconosciuta. Gli agenti lo hanno tranquillizzato e preso in custodia. Grazie alla conoscenza della lingua francese da parte di uno dei vigili urbani è stato possibile risalire alla sua identità. Una volta identificato, l'uomo è stato accompagnato dai caschi bianchi alla stazione della Polfer, dove lo attendevano i suoi accompagnatori, che nel frattempo avevano presentato denuncia di scomparsa.