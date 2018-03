Trovato il corpo fatto a pezzi del pastore Armando Capirchio

Il cadavere fatto a pezzi del pastore era stato sistemato in due buste e nascosto in un terreno in località Ambrifi, nel territorio di Lenola, comune confinante con Vallecorsa. Il presunto assassino è stato già arrestato a dicembre: si tratta di un allevatore della zona. Discussioni sul bestiame, sui confini dell’allevamento i possibili moventi dell’omicidio.