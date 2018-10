in foto: Immagine di repertorio

(La Presse)

Investimento sulla linea ferroviaria Roma – Napoli. Un treno ha investito una persona che si trovava in prossimità dei binari al passaggio del convoglio nella stazione di Priverno – Fossanova, nel territorio della provincia di Latina. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di questa mattina, sabato 13 ottobre. Ancora da definire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro, infatti, perché la vittima si trovasse sui binari e abbia incrociato il percorso del treno. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine che hanno coperto il cadavere con un lenzuolo. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria per la constatazione del decesso, procedure necessarie per poter rimuovere il corpo dalle rotaie. Trenitalia informa che i treni potranno subire ritardi "fino a 120 minuti". La circolazione è stata temporaneamente sospesa e si procede alla riprogrammazione del servizio ferroviario.

Treni Roma – Napoli ritardi e cancellazioni

"Dalle ore 7 il traffico ferroviario nella stazione di Priverno – Fossanova è sospeso – ha comunicato Trenitalia ai viaggiatori e ha annunciato – in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Treni a lunga percorrenza deviati verso Cassino. I treni da e per Formia, Minturno, Villa Literno, Napoli, potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni".