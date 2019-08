Un altra giornata campale per i cittadini che si servono delle linee ferroviarie regionali Fl4 e Fl6 che permettono da Roma di raggiungere Ciampino e i Castelli Romani, in particolare Albano, Velletri e Frascati, rappresentando un mezzo di trasporto pubblico fondamentale per il collegamento tra la capitale e la provincia a Sud del Raccordo. A causa di un guasto elettrico la circolazione è infatti interrotta tra la stazione di Roma Casilina e Ciampino. Erano da poco passate le 15.00 quando si sono registrati forti rallentamenti, poi dalle 16 circa la linea è stata interrotta. Lo rende noto in una nota Rfi, che ha anche annunciato di aver attivato bus navetta fra Ciampino e la stazione di Roma Termini e che i propri tecnici sono a lavoro per ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile.