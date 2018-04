Tragedia della solitudine a Roma, dove una donna di ottant'anni è stata trovata morta nel proprio appartamento. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, e dai primi rilievi pare infatti che il decesso risalga ad almeno una quindicina di giorni fa. Ma solo ieri è stato recuperato, nell'indifferenza totale di familiari e conoscenti della donna.

La triste scoperta è avvenuta la scorsa notte in un appartamento di via Nicolò Tommaseo, nella zona alta di Trastevere. Un condomino aveva segnalato un cattivo odore provenire da uno degli appartamenti della palazzina, ed ha chiamato così i soccorsi. Giunti sul posto, polizia e vigili del fuoco hanno quindi fatto irruzione nell'appartamento dopo aver forzato la serratura, scoprendo il corpo della donna.

Il corpo dell'ottantenne, che era in avanzato stato di decomposizione, era sul pavimento tra il comodino ed il letto: anche la posizione farebbe pensare ad un decesso per cause naturali. L'appartamento era anche chiuso dall'interno e nessun mobile era a soqquadro. Nei prossimi giorni sarà effettuata in ogni caso l'autopsia per capire le esatte cause del decesso, che risalirebbe a circa una quindicina di giorni prima.