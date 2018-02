Per la prima volta in Italia a Roma sono stati eseguiti con successo due trapianti di rene incompatibili tra loro con la tecnica cosiddetta AB0 incompatibile. La tecnica consiste nel ripulire il sangue del paziente ricevente dagli anticorpi contro gli altri gruppi sanguigni, in modo che non vi siano reazioni di rigetto. A due mesi dall'intervento i due donatori e i due riceventi godono di ottima salute. L'operazione è stata effettuata dall'equipe chirurgica dell'Unità Operativa Trapianti di rene del Policlinico Gemelli, guidata dal professore Franco Citterio, e dall'equipe del Dipartimento Interaziendale Trapianti POIT guidata dal professor Massimo Iappelli.

I medici spiegano che non sempre è possibile donare il proprio rene a un paziente affetto da insufficienza renale cronica perché la coppia è incompatibile proprio per la presenza di anticorpi contro il gruppo sanguigno del donatore. “Abbiamo dunque, per la prima volta in Italia, abbinato due diverse tecniche per risolvere una complessa rete di incompatibilità: il trapianto crociato e la desensibilizzazione AB0. Sinora le due tecniche sono state considerate alternative e non complementari. Questi due trapianti non sarebbero stati possibili altrimenti”, hanno spiegato i professori. “Il trapianto di rene da donatore vivente è oggi la migliore cura possibile per un paziente affetto da insufficienza renale terminale, garantendo migliore sopravvivenza del paziente, migliore qualità di vita e costi significativamente minori rispetto al trattamento dialitico. L’integrazione tra le nuove possibilità tecniche e organizzative apre nuove possibilità di cura per i tanti pazienti in attesa di un trapianto di rene”, concludono i professori Citterio e Iappelli.