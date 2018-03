in foto: Foto di Marcello Iacobelli su Facebook

Paura a Valle Aurelia, quartiere alla periferia Nord di Roma, dove un albero è crollato in via della Cava di Valle Aurelia. Il grosso pino si è schiantato a terra nel Giardino Mario Moderni all'interno dell'area giochi. A raccontarlo su Facebook uno dei volontari che si occupa di tenere vivo e curato lo spazio verde.

Solo per un caso non ci sono stati feriti o peggio, visto che al momento del crollo il parco era vuoto e non c'erano famiglie con bambini vista anche la pioggia, e l'arbusto ha solamente danneggiato le strutture del parco giochi. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del servizio giardini del comune di Roma, che stanno provvedendo alla rimozione dell'arbusto. Il parco giochi al momento è stato chiuso.