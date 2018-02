Macabro ritrovamento, nel pomeriggio di ieri, sabato 3 febbraio, nella pineta di Castel Fusano a Ostia: il cadavere di un uomo, Sandro Finali, 63 anni, è stato rinvenuto dal figlio, dai volontari della Protezione Civile e dalle unità cinofile e dal gruppo a cavallo della Polizia di Stato che stavano effettuando le ricerche. Sì perché il 63enne era scomparso da Roma, zona Infernetto, circa una settimana fa e di lui si erano perse le tracce, fino al tragico rinvenimento del suo cadavere effettuato ieri. L'uomo aveva con sé sia i documenti che il telefono cellulare. L'autopsia disposta sul corpo chiarirà le cause del decesso, ancora sconosciute.

L'uomo era scomparso lo scorso 29 gennaio.

Di Sandro Finali si erano perse le tracce lo scorso 29 gennaio: l'uomo era uscito intorno alle 9 del mattino dalla sua abitazione in zona Infernetto, scomparendo nel nulla. Alla moglie aveva detto, telefonicamente, di avere alcuni appuntamenti, ai quali però non si è mai presentato. Nei giorni successivi, i familiari, soprattutto a mezzo social, avevano diffuso numerosi appelli, pregando chiunque avesse notizie di mettersi in contatto con loro oppure con la Polizia di Stato, alla quale era stata sporta la denuncia di scomparsa. La sua automobile, una Volkswagen Passat, era stata rinvenuta dalla polizia poco dopo la scomparsa in via Giuseppe Renato Bellot, proprio a pochi passi dalla stazione di Castel Fusano della linea Roma-Lido.