in foto: foto d’archivio

Un uomo è morto questo pomeriggio alla stazione di Latina investito da un Intercity diretto a Taranto. Stando a quanto si apprende, l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sul posto la polizia ferroviaria. Per il momento rimane sconosciuta l'identità della vittima.

Traffico ferroviario rallentato sulla Roma-Formia-Napoli

Dalle 16 e 40 il traffico ferroviario è fortemente rallentato sulla linea Roma-Formia-Napoli. Si legge in una nota di Ferrovie dello Stato italiane: "La circolazione ferroviaria fra Cisterna di Latina e Sezze Romano è stata sospesa ed è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Trenitalia ha richiesto un servizio sostitutivo con autobus da Priverno-Campoleone e da Priverno-Latina. La circolazione potrà riprendere solo dopo il nulla osta dell`Autorità Giudiziaria presente sul posto per i rilievi di rito".

Al momento dell'incidente, riporta LatinaToday, in stazione c'era un treno regionale per Napoli fermo sui binari in attesa di ripartire. Alcuni passeggeri del convoglio avrebbero assistito alla tragedia e per questo sono stati ascoltati dagli agenti della polizia ferroviaria.