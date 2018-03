Tragedia a Fiumicino, dove un pescatore è caduto dagli scogli finendo in mare e restando ucciso. Un Venerdì Santo che si tinge di nero per il lutto nella cittadina sul litorale laziale: inutile l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori, l'uomo era già morto quando è stato recuperato nel mare, quest'oggi particolarmente agitato.

Si tratta di un uomo di ottantadue anni, che forse accidentalmente è caduto dagli scogli mentre pescava. La tragedia è avvenuta attorno alle 10 di oggi, 30 marzo – il Venerdì Santo che precede Pasqua – in via del Faro 470 a Fiumicino. A dare l'allarme alcuni testimoni: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, assieme alle squadre di sommozzatori e supportati da un elicottero che ha subito sorvolato il luogo dell'incidente.

Il pescatore di ottantadue anni è stato recuperato sotto i frangiflutti: per lui non c'è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Trasportata sulla banchina, il corpo è stato poi messo a disposizione di Polizia e Carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del decesso. Stando alle testimonianze di chi era sul posto, l'uomo sarebbe caduto in acqua dagli scogli a causa del mare troppo agitato mentre stava pescando. Una tragedia, insomma, che cade proprio nel Venerdì Santo.