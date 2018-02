Una vicenda che ha dell'incredibile si è consumata nel pomeriggio di ieri alla Borghesiana, quartiere alla periferia di Roma. Qui un uomo, tornato a casa dopo alcuni acquisti, ha litigato con la moglie a causa di un resto sbagliato ricevuto in un mini market. Su tutte le furie per i rimproveri della coniuge è uscito di casa ed è tornato nel negozio dove aveva comprato il pane, accoltellando l'uomo che glielo aveva venduto, per poi darsi alla fuga.Così un cittadino originario del Bangladesh è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Da quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni e in alcuni giorni si dovrebbe rimettere.

Grazie alla tempestiva segnalazione ricevuta al 112, sul posto è giunto in pochi minuti un equipaggio del reparto volanti della polizia, che ha intercettato l'aggressore con le mani ancora sporche di sangue e lo ha fermato. Arrestato per lesioni gravi è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stato lui stesso a spiegare il movente dell'aggressione.