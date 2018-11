in foto: Rifiuti sulle spiagge di Fiumicino

Dopo le mareggiate di questi ultimi giorni tonnellate di rifiuti portati dal mare hanno invaso le scogliere del comune costiero di Fiumicino. Soprattutto, denuncia il sindaco Esterino Montino in una lettera indirizzata agli assessori regionali al Trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti Massimiliano Valeriani e alla Tutela del territorio Mauro Alessandri, l'immondizia si è riversata nelle aree di Passo della Sentinella, sul litorale nord e nella zona demaniale del faro.

“Si tratta per lo più di spazzatura che i fiumi Tevere e Aniene hanno riversato in mare e che la forza della corrente ha riportato sul nostro litorale. Le mareggiate non hanno fatto che amplificare gli effetti di quanto accade quotidianamente non solo a Fiumicino, ma anche nelle spiagge più a nord. Per il Comune di Fiumicino, nonostante gli impegni quotidiani dell’Ufficio Ambiente, rimane difficile poter far fronte a questa situazione drammatica e alla rimozione dei rifiuti”, scrive il sindaco Montino. “Occorre impedire questo scempio che deturpa il nostro territorio in particolare alcuni paesaggi naturalistici incontaminati. Non è più possibile rimanere osservatori passivi di questa forma di inquinamento che arriva dal fiume e dal mare che riversa sul nostro territorio quintali di rifiuti dannosi per l’ambiente”. “Chiedo – conclude Montino – alla Regione di intervenire, in accordo con il Comune di Fiumicino e con gli altri enti preposti, per predisporre la rimozione immediata di questi rifiuti e tutti gli interventi necessari a prevenire e impedire il protrarsi di questa situazione”.